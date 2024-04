BOK : le PIB réel a augmenté de 1,3 % au premier trimestre

Photo : KBS News

L'économie sud-coréenne a été marquée par une légère croissance de l'activité sur les trois premiers mois de l’année.Selon la Banque de Corée (BOK), qui a publié aujourd’hui sa première estimation, le produit intérieur brut (PIB) réel a augmenté de 1,3 et de 3,4 %, respectivement en glissement trimestriel et annuel.La consommation des ménages en biens et la production de services ont toutes deux accéléré de 0,8 %. Idem pour la consommation du gouvernement (+0,7 %).Les investissements dans le BTP ont fait preuve de dynamisme, avec une hausse de 2,7 %, tandis que ceux dans les biens d’équipement se sont repliés de 0,8 %.Egalement entre janvier et mars, les exportations ont progressé de 0,9 %, dopées par les produits des TIC. Quant aux importations, elles ont reculé de 0,7 %, du fait de la baisse des achats des appareils électriques.Enfin s’agissant du revenu national brut (RNB) réel, il s’est accru de 2,5 % sur trois mois.