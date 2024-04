Hybe : l’audit d’ADOR révèle la volonté d’une tentative dissimulée de scission

Photo : KBS News

Hybe est dans la tourmente. Depuis le début de la semaine, la maison mère de labels de production de k-pop qu’on ne présente plus - Big Hit Music, Pledis, Source Music ou Belift Lab - joue des coudes avec l’un d’eux, justement : ADOR. Sa PDG, Min Hee-jin, aurait tenté, avec l’aide de certains de ses cadres, de prendre son indépendance en incitant sa société mère à vendre ses actions.Eléments de contextualisation : ADOR est actuellement détenu à 80 % par Hybe et à 20 % par les membres de sa direction. Min, à elle seule, en détient 18 %. Cette ancienne directrice artistique de SM Entertainment a fondé le label en 2021, après avoir fait transférer des trainees de Source Music. Trainees qui ont fait leurs débuts, en 2022, sous le nom de NewJeans. Le girls band a, depuis, sorti des hits à succès mondial, notamment « Hype Boy », « Attention », « Ditto » et « OMG ».Le problème : Min Hee-jin reproche depuis maintenant quelques mois à Hybe de copier les stratégies et les concepts de ses protégées et de les appliquer à d’autres groupes détenus par ses différents labels ; par exemple, TOMORROW X TOGETHER, ENHYPEN ou, les dernières en date, ILLIT. Ce girls band, accompagné par Belift Lab à l’issu du télécrochet de JTBC « R U Next ? », aurait, selon les allégations de Min, largement plagié NewJeans pour ses débuts avec son tube déjà devenu viral « Magnetic ».C’est dans ce contexte que lundi, Hybe a lancé un audit de deux cadres d'ADOR. Ces derniers sont soupçonnés d'avoir manigancé pour que la maison mère se sépare de son label et, par conséquent, de NewJeans. C’est au cours de cet audit, qu’hier, les avocats de la compagnie du Big 4 ont mis la main sur des documents accablant la direction d’ADOR. L’un de ses PDG adjoints aurait fait des notes stratégiques avec, pour objectif, « de faire vendre Hybe ». Cependant, ce même cadre a déclaré à Yonhap que ces documents étaient des notes privées, sortes de brainstorming personnel, et qu’aucun de ses collègues n’en avaient eu vent. Pour Hybe, cependant, cela reste une preuve non négligeable de trahison.