Pyongyang se déclare capable de répliquer à toutes sanctions onusiennes à son encontre

Photo : YONHAP News

Sans surprise, la Corée du Nord voit d’un mauvais œil l’intention américaine de lancer un nouveau dispositif pouvant remplacer un groupe d’experts du Conseil de sécurité des Nations unies.Le mandat de ce panel, chargé de surveiller l’application des sanctions contre Pyongyang, doit expirer le 30 avril. La Russie ayant mis son veto, au Conseil, à un projet de résolution le prolongeant d’un an.Dans ce contexte, l’Etat communiste a déclaré qu’il était « suffisamment capable de répliquer à toutes mesures punitives, qu’elles soient sévères ou non, et prêt à agir réellement ». Il a fait cette déclaration par le biais de son vice-ministre des Affaires étrangères pour les Etats-Unis.Dans un communiqué publié, aujourd’hui, par l’agence de presse officielle, KCNA, Kim Un-chol a mis en avant que « les USA étaient en train de remplir un trou créé par la fin proche de la mission illicite du groupe d’experts onusien ». Et d’ajouter que si de nouvelles sanctions sont imposées à son pays, celui-ci saisira, lui aussi, « une nouvelle opportunité nécessaire pour augmenter sa force la plus redoutée par Washington ».Dans le même temps, le haut diplomate a justifié l’armement nucléaire de son pays par la politique nord-coréenne hostile des Etats-Unis et par leurs sanctions.C’est la première fois depuis septembre 2021 qu’un vice-ministre nord-coréen des Affaires étrangères pour l’Amérique est apparu dans les médias d’Etat. Pendant ce temps, son directeur général pour les affaires américaines l’était.La réaction de Séoul ne s’est pas fait attendre. Un responsable du ministère de la Réunification a indiqué que le régime de Kim Jong-un exprimait ainsi son mécontentement et son angoisse à la fois. Selon lui, cela suscite paradoxalement la nécessité de veiller à l’application des sanctions.