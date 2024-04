« The Roundup : Punishment » dépasse le million d’entrées

Photo : YONHAP News

Avis aux fans de cinéma. « The Roundup : Punishment » a dépassé le million d’entrées, à peine deux jours après sa sortie. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui son heureux distributeur Avio Entertainment : « à 9h30, le film d’action avec Ma Dong-seok avait attiré plus de 1,03 millions de téléspectateurs ». C’est la première production cinématographique à atteindre ce record cette année.« The Roundup : Punishment » a débuté numéro un au box-office avec plus de 820 000 personnes qui l'ont regardé hier, le jour de sa sortie dans les salles obscures. Son score d'ouverture a donc dépassé les 740 000 de « The Roundup: No Way Out », qui avait déjà fait un carton en atteignant les 10 millions d’entrées en 2023.« Punishment », le quatrième volet de la série « The Roundup » raconte l'histoire du détective Ma Seok-do alors qu'il démantèle une organisation de jeu en ligne illégale.