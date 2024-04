Séoul se prépare à la refonte des chaînes d’approvisionnement

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud va mettre en vigueur, en juin, la loi visant à stabiliser les chaînes d’approvisionnement. A un peu plus d’un mois de cette échéance, son gouvernement a décidé de préparer des stratégies d’adaptation à leur reconfiguration accélérée dans le monde.Cette décision a été prise, aujourd’hui, lors d’une nouvelle conférence des ministres concernés par la politique économique extérieure.Selon le vice-Premier ministre à l’Economie, qui a présidé la réunion, la volatilité est revenue sur les marchés financiers mondiaux et les chaînes d’approvisionnement se restructurent rapidement. Et ce dans le sillage des conflits actuels au Moyen-Orient. De quoi amener l’exécutif à faire l’état de lieux des risques éventuels qui planent notamment sur les industries de pointe.Il a donc été décidé de créer une commission interministérielle qui travaillera à la stabilisation de ces chaînes.Les discussions d’aujourd’hui ont également été consacrées aux mesures à prendre pour appliquer l’accord sur ces chaînes de l’IPEP, le Cadre économique indo-pacifique. Ce pacte est entré en vigueur le 17 avril.