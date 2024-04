Semi-conducteurs : Séoul et Washington souhaitent relancer leur coopération et leurs investissements

Photo : YONHAP News

Le vice-ministre adjoint de l’Industrie et du Commerce, Yang Byung-nae, s’est entretenu aujourd’hui avec le secrétaire d’Etat adjoint américain chargé des affaires économiques, Ramin Toloui. Ce dernier est actuellement en voyage à Séoul.La coopération entre les deux pays en matière de semi-conducteurs et les moyens d’augmenter les investissements dans cette filière ont été au coeur de leurs discussions.Le sud-Coréen a d’abord affirmé que les investissements de grande ampleur des entreprises de son pays aux Etats-Unis permettaient aux deux alliés d’élargir leur collaboration dans les secteurs des industries de haute technologie et des chaînes d’approvisionnement.Il a ensuite exhorté l’administration de Biden à accorder aux fabricants de puces électroniques du pays du Matin clair suffisamment de subventions pour continuer à débloquer leurs capitaux.Yang a par ailleurs demandé au département d’Etat américain de faciliter la délivrance de visas aux spécialistes que les firmes sud-coréennes implantées aux USA souhaitent faire venir sur place, s’il y a lieu. Son interlocuteur américain a répondu qu’il examinerait cette demande avec une attention particulière.