Météo : magnifique week-end en prévision

Photo : YONHAP News

A partir d’aujourd’hui et pour ce dernier week-end du mois d’avril, il fera très beau au pays du Matin clair. En effet, ce jour, comme samedi et dimanche, pas un nuage ne sera à déclarer, sauf à Jeju, où quelques légères précipitations sont à prévoir avant la fin de semaine.Concernant les températures, ce matin, il fait 9°C, la minimale, à Andong et Chuncheon, et 16°C à Gangneung, la maximale. Le thermomètre affiche 13°C à Séoul, Cheongju, Daegu, Ulsan et Gwangju. Cet après-midi la côte sud sera plus fraîche que le reste du pays avec un mercure compris entre 20 et 21°C. Cependant, il fera bien plus doux à Ulsan où 24°C sont prévus. Il fera 26°C à Séoul, Gangneung et Daejeon, et jusqu’à 27°C à Andong et Daegu.Samedi matin, l’amplitude et la répartition des températures seront sensiblement similaires à celles de vendredi puisque ces dernières seront comprises entre 9 et 15°C. L’après-midi, en revanche, il fera encore plus chaud. Busan affichera un mercure de 24°C, et l’île insulaire de Jeju, 22°C, la minimale. Dans les villes de Daegu et Andong, il fera 30°C. Météo-Corée prévoit 27°C pour la capitale et 28°C pour les régions intérieures, de Cheongju à Gwangju en passant par Daejeon.Dimanche, la douceur se fera ressentir dès le réveil. Les prévisions donnent 11°C, la minimale, à Chuncheon, Suwon et Andong, et 16°C, la maximale, à Jeju et Busan. Il fera 14°C à Séoul, 11°C à Jeonju et 15°C à Daegu ainsi qu’à Yeosu. Dans la deuxième partie de journée, il fera encore plus chaud que la veille. La côte sud verra son mercure évoluer entre 22°C, à Jeju, et 25°C, à Mokpo et Busan. Il fera 30°C à Cheongju, Andong et Daegu, 29°C dans la capitale et Daejeon et 28°C dans le nord du Jeolla.