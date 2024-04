Yoon Suk Yeol et Lee Jae-myung se donnent rendez-vous, lundi, à Yongsan

Photo : YONHAP News

La rencontre entre le président de la République et le patron du Minjoo se tiendra le 29 avril, lundi prochain donc, à 14h, à Yongsan. C’est ce qu’a annoncé, cet après-midi, le Bureau présidentiel.Un peu plus tôt, la première formation de l’opposition avait annoncé que l’entretien entre Yoon Suk Yeol et Lee Jae-myung n’aura pas de limite en matière de sujet, et que le parti transmettra au chef de l’Etat la volonté du peuple, qui l’a d’ailleurs montrée lors des dernières législatives. Elle a espéré aussi profiter de cette occasion pour trouver les bons moyens d’améliorer la vie des concitoyens et de réorienter la politique nationale.Lors de ces discussions, le président Yoon sera épaulé de son nouveau secrétaire général Chung Jin-suk, du conseiller présidentiel aux affaires politiques, Hong Chul-ho, et celui à la communication, Lee Do-woon. Quant à son interlocuteur, de son directeur du comité politique, Jin Sung-joon, du porte-parole principal de la formation, Park Sung-joon, entre autres.La rencontre tant attendue devrait se dérouler pendant près d’une heure dans une ambiance détendue, mais elle pourra être plus longue si les discussions en ont besoin.Sa tenue fut compliquée, notamment à cause d’un désaccord sur l’ordre du jour. Mais la situation s’est débloquée lorsque Lee a cédé, acceptant un dialogue libre sans coordination préalable.