Südkorea will mittel- und langfristige Planung für Atomkraftwerke erstellen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will eine mittel- und langfristige Planung für die Atompolitik erstellen.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte mit, dass am Freitag die Auftaktsitzung einer Expertengruppe für die Roadmap 2050 stattfand. 16 Fachleute aus Industrie, Wissenschaft und Forschung hätten daran teilgenommen.Die Regierung will mittel- und langfristige Maßnahmen für das Erreichen von Klimaneutralität bis 2050 und eine nachhaltige Politik zum Betrieb von Atomkraftwerken festlegen.Vizeindustrieminister Choi Nam-ho sprach in dem Zusammenhang von einer berechenbaren Atompolitik. Auch ein Sondergesetz für die Unterstützung der Nuklearindustrie werde angestrebt, um besser für Nachhaltigkeit sorgen zu können.