Südkorea drückt Bedauern über Schulbücher Japans aus

Die südkoreanische Regierung hat ihr Bedauern über japanische Mittelschulbücher ausgedrückt, in denen unberechtigte Besitzansprüche auf die südkoreanischen Dokdo-Inseln angemeldet und Fakten über die südkoreanischen Zwangsarbeiter nicht korrekt dargestellt werden.Das Seouler Außenministerium bekräftigte in einer Erklärung, es sei bedauerlich, dass die japanische Regierung diese Schulbücher für das kommende Jahr zugelassen hat. Dokdo sei geschichtlich, geografisch und nach internationalem Recht südkoreanisches Territorium.Südkorea lehne jeglichen Anspruch Japans auf Dokdo ab, hieß es.Das Außenministerium wies darüber hinaus darauf hin, dass in den neuen Büchern Darstellungen über die Trostfrauen sowie Zwangsarbeiter während des Zweiten Weltkrieges in einer Weise gemacht würden, als ob von Japan kein Zwang ausgeübt worden wäre. Japan müsse die Geschichte so betrachten wie sie ist und bei der Bildung künftiger Generationen eine verantwortungsvolle Haltung einnehmen, hieß es.