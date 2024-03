Regierung sucht Dialog mit streikenden Ärzten

Photo : YONHAP News

Die Regierung sucht den Dialog mit den streikenden Ärzten.Dabei soll bei der Aussetzung der Arztlizenzen "flexibel" vorgegangen werden, hieß es auf einer Pressekonferenz des Gesundheitsministeriums am Sonntag.Dabei wurde die Erklärung des Verbandes der Medizinprofessoren bei einem Treffen mit Regierung und Regierungspartei Macht des Volkes begrüßt, wonach diese zu einem konstruktiven Dialog bereit seien.Das Ministerium will über das Büro für die Koordinierung der Regierungspolitik bald einen Dialog beginnen.Auch mit der Regierungspartei soll es Beratungen geben, damit bei der Aussetzung der Arztlizenzen von streikenden Medizinern in einer Weise vorgegangen wird, dass bei der medizinischen Versorgung möglichst kein Vakuum entsteht.Den Assistenzärzten wurde eine Frist bis heute gesetzt, um zu der Anordnung der Regierung für eine Rückkehr zur Arbeit Stellung zu nehmen. Lassen die Nachwuchsmediziner diese Frist verstreichen, können ihre Approbationen ab Dienstag ruhen.Medizinprofessoren hatten angekündigt, ab heute ihre Kündigungen einzureichen. Sie fordern, dass die Regierung ihren Plan zurückzieht, jährlich 2.000 Ärzte mehr ausbilden zu lassen. Dieser Plan war auch der Grund für den Medizinerstreik.