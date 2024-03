Nordkoreas Machthaber besucht Panzerdivision

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat am Sonntag eine Panzerdivision besucht, die im Koreakrieg als erste Einheit in Seoul einmarschiert war.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Montag, dass Kim die Panzerdivision der 105. Garde Seoul Ryu Kyong Su (Seoul Ryu Kyong Su Guards 105th Tank Division) und das ihr unterstehende Erste Panzergrenadier-Regiment inspiziert habe.Die Panzerdivision trage „Garde“ und „Seoul“ in ihrem Namen, weil sie im Koreakrieg als Erster in Seoul einmarschiert sei und die nordkoreanische Flagge auf dem Kapitol Südkoreas gehisst habe. Die Einheit habe in vielen Gefechten glänzende Leistungen erbracht, so die Nachrichtenagentur.Kim wurde über Einsatzpläne der Division für Angriff und Verteidigung berichtet.Die 105. Division hatte bei einem Trainingswettbewerb zwischen Panzereinheiten am 13. März gesiegt, den Kim vor Ort überwacht hatte. Kims Besuch diente vermutlich dazu, der Einheit zum Sieg zu gratulieren.