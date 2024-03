Nordkorea verurteilt Entwurf einer UN-Resolution zu Menschenrechten

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat den jüngsten Entwurf einer UN-Menschenrechtsresolution kritisiert.Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag erklärte die nordkoreanische Vertretung beim Sekretariat der Vereinten Nationen und internationalen Organisationen in Genf, dass sie das Einreichen des Resolutionsentwurfs als ernste politische Provokation im Einklang mit der feindseligen Kampagne der USA gegen Nordkorea abstempele und entschieden verurteile und ablehne.Der Akt sei nichts anderes als eine politische Intrige, die den Zielen und Grundsätzen der UN-Charta und den Bemühungen der UN-Mitglieder um den Schutz und die Förderung der Menschenrechte durch Dialog und Kooperation vollständig zuwiderlaufe, hieß es. Dabei hieß es, dass in der UN-Charta die Achtung der Souveränität und die Nichteinmischung in innere Angelegenheiten festgeschrieben sind.Belgien hatte am 20. März als Vertreter der Europäischen Union beim UN-Menschenrechtsrat einen Resolutionsentwurf zu den Menschenrechten in Nordkorea eingereicht. Südkorea hat sich wie auch im letzten Jahr dieses Jahr wieder an der Einreichung beteiligt.In dem Entwurf wird unter anderem verlangt, die reale Menschenrechtslage in Nordkorea erneut umfassend zu prüfen. Die Menschenrechtssituation in Nordkorea habe sich seit der Veröffentlichung des Berichts der UN-Untersuchungskommission zu den Menschenrechten in Nordkorea im Jahr 2014 weiter verschlechtert, heißt es.