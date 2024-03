Südkorea verzeichnet elftes Jahr in Folge Handelsbilanzüberschuss beim Urheberrecht

Photo : YONHAP News

Südkorea hat das elfte Jahr in Folge einen Überschuss in der Handelsbilanz in Bezug auf das Urheberrecht erzielt.Das Kulturministerium teilte mit, dass letztes Jahr ein Handelsbilanzüberschuss in Höhe von 2,21 Milliarden Dollar beim Urheberrecht verbucht worden sei. Dabei wurde die von der Zentralbank veröffentlichte Handelsbilanz bei Rechten des geistigen Eigentums 2023 zitiert.Das entspricht einem Anstieg von 27 Prozent verglichen mit 2022. Es wurde zudem seit 2013 das elfte Jahr in Folge ein Plus verzeichnet.Im Bereich Forschung und Entwicklung sowie Software, zu dem auch Spiele zählen, wurde ein Überschuss in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar erwirtschaftet.Im Kultur- und Kunstbereich wurde ein Plus von ebenfalls 1,1 Milliarden Dollar verbucht. Nachdem 2020 mit 170 Millionen Dollar erstmals ein Überschuss erzielt worden war, hat sich der Überschuss in drei Jahren versiebenfacht.Die gestiegene Vielfalt der K-Content-Industrie, darunter Spiele, Musik, Videos und Webtoons, und der Urheberrechtsschutz, der zum Vorteil der Content-Industrie sei, hätten die globale Wettbewerbsfähigkeit erhöht, so das Kulturministerium.