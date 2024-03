Japans Premier Kishida schlägt laut Nordkorea Treffen mit Machthaber Kim vor

Photo : YONHAP News

Japan hat Nordkorea laut Kim Yo-jong, der Schwester von Machthaber Kim Jong-un, ein Spitzentreffen vorgeschlagen.Premierminister Kishida habe auch jüngst über einen anderen Kanal seine Bereitschaft mitgeteilt, zum frühestmöglichen Zeitpunkt den Vorsitzenden der Kommission für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea treffen zu wollen, sagte Kim in einer am Montag von der Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Stellungnahme.Wichtig für einen neuen Weg zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Nordkorea und Japan sei eine praktische politische Entscheidung Japans, sagte Kim. Sollte sich Japan so wie jetzt in die Ausübung souveräner Rechte Nordkoreas einmischen wollen und sich auf die Entführungsfrage konzentrieren, werde die Idee des Premierministers unvermeidlich als populistisch betrachtet.Mit dieser Äußerung wird offenbar als Vorbedingung für einen eventuellen Gipfel verlangt, dass Japan die Frage der nach Nordkorea entführten Japaner nicht thematisieren sollte.Unterdessen antwortete Kishida auf die Frage nach Berichten, nach denen er den Wunsch nach einem Treffen mit Kim Jong-un geäußert habe, dass ihm die entsprechenden Berichte nicht bekannt seien.Der japanische Premier Fumio Kishida hatte am 9. Februar hinsichtlich seines Strebens nach einem Spitzentreffen mit Kim Jong-un gesagt, dass er verschiedene Aktivitäten durchführe. Kim Yo-jong hatte in einer Stellungnahme am 15. Februar gesagt, es könnte der Tag kommen, an dem der Premierminister Pjöngjang besuchen würde.