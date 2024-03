Nordkoreanischer Parteifunktionär trifft hochrangigen Politiker Chinas

Photo : YONHAP News

Ein für internationale Angelegenheiten zuständiger Funktionär der herrschenden Arbeiterpartei Nordkoreas hat sich mit hochrangigen Politikern in China getroffen.Kim Song-nam, Direktor der Abteilung für internationale Angelegenheiten des Zentralkomitees der Partei, sei am Donnerstag in Peking mit Wang Huning, Vorsitzender der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volks, zusammengekommen, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Samstag.Kim reiste als Leiter einer Delegation der Arbeiterpartei nach China. Wang ist Mitglied des ständigen Ausschusses des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas und Nummer vier in der Machthierarchie.Kim sagte, dass unter der direkten Aufmerksamkeit der Führer beider Parteien die Beziehungen zwischen Nordkorea und China sich ständig zu wahren und festen kameradschaftlichen Beziehungen entwickelten.Wang sagte, die Freundschaft zwischen China und Nordkorea, eine strategische Entscheidung beider Seiten, werde nie ins Wanken geraten, egal, wie sehr sich die internationale Lage ändere. Er betonte, dass man dieses Jahr, zum 75-jährigen Jubiläum der Beziehungsaufnahme, ein neues Kapitel für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen eröffnen werde.Die von Kim geleitete Parteidelegation besucht im Anschluss auch Vietnam und Laos.