Besuch von Angehörigen ehemaliger Zwangsarbeiter in verklagter japanischer Firma endet ergebnislos

Photo : YONHAP News

Angehörige koreanischer Opfer der Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit haben ein verklagtes japanisches Unternehmen besucht, um vergeblich eine Entschuldigung und Entschädigung zu fordern.Angehörige von zwei lebenden ehemaligen Zwangsarbeitern und eines inzwischen verstorbenen Opfers besuchten am Montagvormittag die Zentrale von Nippon Steel in Tokio.Sie hatten ihre Entschädigungsklagen gegen japanische Unternehmen, bei denen sie zur Arbeit gezwungen worden waren, vor dem Obersten Gerichtshof in Südkorea gewonnen. Sie hatten sich dann geweigert, eine von der südkoreanischen Regierung angebotene Entschädigung durch Dritte zu erhalten.Die Gruppe betrat zwar das Gebäude von Nippon Steel, musste dieses aber nach nur zehn Minuten wieder verlassen, ohne einen zuständigen Firmenvertreter gesprochen zu haben.Die südkoreanische Regierung hatte im März letzten Jahres einen Plan für Abfindungen durch Dritte präsentiert, nach dem eine Stiftung mit Spenden hauptsächlich von Unternehmen Opfer für ihre Zwangsarbeit bei japanischen Unternehmen entschädigt. Elf der 15 Opfer, die vor dem Obersten Gerichtshof ihre Entschädigungsforderungen gegenüber japanischen Firmen durchsetzen konnten, haben den Regierungsvorschlag akzeptiert.Die restlichen vier Opfer, die das Regierungsangebot abgelehnt haben, verlangen Zahlungen durch eine Zwangsveräußerung von Vermögenswerten der verklagten Unternehmen.