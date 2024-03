Südkorea wird 2025 assoziiertes Mitglied des EU-Forschungsprogramms „Horizon Europe“

Photo : YONHAP News

Südkorea tritt nächstes Jahr als assoziiertes Mitglied dem Forschungsrahmenprogramm der Europäischen Union „Horizon Europe“ (Horizont Europa) bei.Mit einem Budget von 99,5 Milliarden Euro für die Jahre 2021-2027 gilt Horizont Europa als das weltweit größte multilaterale Forschungsprogramm. Mit dem südkoreanischen Beitritt können koreanische Forschende ab kommendem Jahr direkten Zugang zu Forschungsprojekten des Programms haben.Das südkoreanische Ministerium für Wissenschaft und IKT teilte am Montag mit, dass die Verhandlungen über die Assoziierung Südkoreas mit Horizont Europa abgeschlossen worden seien. Wissenschaftsminister Lee Jong-ho und Iliana Iwanowa, EU-Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend, hätten am Montag die Verhandlungen abgeschlossen.Die EU und Südkorea einigten sich, jeweils Verfahren für die Unterzeichnung eines Assoziierungsabkommens einzuleiten.Die EU hatte den sechs nicht-europäischen Ländern Südkorea, Neuseeland, Australien, Kanada, Japan und Singapur vorgeschlagen, sich als assoziierte Mitglieder an dem Forschungsprogramm zu beteiligen.Neuseeland trat letztes Jahr Horizont Europa bei, Kanada dieses Jahr. Südkorea wird sich ab kommendem Jahr an dem Programm beteiligen.Sollte Südkorea als assoziiertes Mitglied Beiträge zahlen, können koreanische Forscher Fördermittel aus dem Programm erhalten.