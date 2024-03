Südkorea wirft Nordkorea Verantwortungslosigkeit in Entführtenfrage vor

Photo : YONHAP News

Südkorea hat Nordkorea eine verantwortungslose Haltung in der Frage der nach Nordkorea Entführten, dort Festgehaltenen und Kriegsgefangenen aus Südkorea vorgeworfen.Das südkoreanische Vereinigungsministerium forderte Nordkorea zu einer aktiven Haltung auf, damit das Problem gelöst werden kann.Die entsprechende Forderung unterbreitete Ministeriumssprecher Koo Byung-sam am Mittwoch vor der Presse.Die Angelegenheit bleibe lange Zeit ungelöst, weil sich Nordkorea konsequent passiv verhalten und selbst keine Informationen dazu bereitgestellt habe, ob die Betroffenen noch leben, kritisierte Ku. Seoul äußere Bedauern darüber, dass Nordkorea an seiner verantwortungslosen Haltung festhalte, nach der es in der Frage der Entführungen nichts zu lösen gebe.Vereinigungsminister Kim Yung-ho traf sich am Mittwoch mit den Angehörigen von nach Nordkorea Entführten, Festgehaltenen und Kriegsgefangenen. Bei dem Treffen im Regierungskomplex in Seoul überreichte Kim ihnen einen Vergissmeinnicht-Anstecker, der die Entschlossenheit für die Rückführung der Staatsbürger symbolisiert. Die Lösung der Entführtenfrage sei eine wichtige staatliche Pflicht zum Schutz der Staatsbürger und eine dringende Angelegenheit, sagte er.