Präsidialamt: Schwerpunkt staatlicher Investitionen soll auf grundlegender medizinischer Versorgung liegen

Photo : KBS News

Eine verbesserte grundlegende medizinische Versorgung wird laut dem Präsidialamt zu den Investitionsschwerpunkten im Haushaltsplan für kommendes Jahr zählen.Investitionen in die medizinische Ausbildung werde Vorrang eingeräumt, teilte der Stabschef für Politik im Präsidialamt, Sung Tae-yoon, am Mittwoch vor der Presse mit.Die Regierung Yoon Suk Yeol wolle bei der medizinischen Versorgung ein Niveau walten lassen, das der Erfüllung von Aufgaben laut Verfassung gleichkomme. Diese schreibe den Schutz der Sicherheit und Ordnung vor. Daher sollten Staatsgelder intensiv in eine optimale medizinische Versorgung investiert werden, hieß es.Laut Sung wolle der Staat die Verantwortung für die Ausbildung von Assistenzärzten übernehmen. Es würden Verbesserungen im Umgang mit Assistenzärzten angestrebt, damit sie sich auf ihre Ausbildung konzentrieren könnten. Ziel sei die Ausbildung kompetenter Fachärzte.Auch ein Fonds für die Entwicklung der regionalen medizinischen Versorgung sei angedacht. Mehr Geld soll außerdem in die Aufrechterhaltung der grundlegenden Versorgung fließen. Dies betreffe beispielsweise Kinderkliniken und die Behandlung von Brandwunden.