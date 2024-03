Hochrangige Beamte besaßen 2023 im Schnitt Vermögen von 1,46 Millionen Dollar

Photo : YONHAP News

Hochrangige Beamte hatten im Jahr 2023 im Schnitt ein Vermögen von 1,46 Millionen Dollar.Das geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht im Anzeiger des Ethik-Ausschusses der Regierung hervor.Erfasst wurden die Vermögen von 1.975 Spitzenbeamten der Zentralregierung und von staatlichen Behörden mit Stand Ende letzten Jahres. Der Durchschnittswert ging um 47 Millionen Won zurück.50,5 Prozent verfügten demnach im Vorjahresvergleich über ein kleineres Vermögen. Dies wird mit dem allgemeinen Rückgang der Immobilienpreise erklärt.Hochrangige Beamte sind laut dem Anti-Korruptionsgesetz zur Offenlegung ihres Vermögens verpflichtet. In diesem Jahr wurden erstmals auch virtuelle Vermögenswerte berücksichtigt.Das Vermögen des Staatspräsidenten beträgt 7,48 Milliarden Won. Dazu zählen eine Immobilie im Süden Seouls und Eigentum sowie Bankguthaben, die überwiegend seiner Ehefrau zugeordnet werden.Ministerpräsident Han Duck-soo Privatvermögen beläuft sich auf 8,3 Milliarden Won. Das reichste Kabinettsmitglied ist Wissenschaftsminister Lee Jong-ho mit einem Privatvermögen in Höhe von 10,7 Milliarden Won. Im letzten Jahr waren es noch 14,8 Milliarden Won gewesen.Das größte Vermögen unter den Spitzenbeamten besitzt Choi Ji-young, ein leitender Beamter im Finanzministerium. Er meldete ein Vermögen im Wert von 49,4 Milliarden Won. Dahinter folgt Cho Sung-myung, Chef des Seouler Bezirks Gangnam, mit 48,9 Milliarden Won.Der Ethikausschuss wird die Vermögensangaben bis Ende Juni überprüfen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Beamten gegenüber der Regierung keine Vermögenswerte verschwiegen.