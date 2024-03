Südkorea und USA erweitern Sanktionslisten gegen Nordkorea

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben ihre Sanktionslisten gegen Nordkorea erweitert. Damit wollen sie Nordkoreas Finanzquellen für Massenvernichtungswaffenprogramme austrocknen.Das US-Finanzministerium gab am Mittwoch (Ortszeit) bekannt, dass es in Abstimmung mit Südkorea sechs nordkoreanische Staatsangehörige und zwei Firmen sanktioniert habe.Die sechs in China und Russland ansässigen Bankenvertreter Han Chol-man, Jon Yun-gun, Jong Song-ho, O In-chun, Ri Tong-hyok und Yu Pu-ung hätten mitgeholfen, damit Nordkorea Finanztransaktionen vornehmen und Einnahmen generieren kann.Nach weiteren Angaben haben Südkorea und die USA Limited Liability Company Alis, eine im russischen Wladiwostok ansässige Firma, und Pioneer Bencont Star Real Estate, ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiges Unternehmen, neu auf ihre Sanktionslisten gesetzt.Das Amt zur Kontrolle von Auslandsvermögen des US-Finanzministeriums teilte mit, dass die Sanktionierten für Nordkorea Einnahmen generiert und Finanztransaktionen erleichtert hätten. Damit sei schließlich Unterstützung für Nordkoreas Massenvernichtungswaffenprogramme geleistet worden.Die Unternehmen und Einzelpersonen hätten dabei hauptsächlich Netzwerke in Russland und China genutzt, hieß es.