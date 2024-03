Offizieller Wahlkampf für Parlamentswahlen beginnt

Photo : KBS

In Südkorea hat am Donnerstag der offizielle Wahlkampf für die Parlamentswahlen am 10. April begonnen.Die regierende Partei Macht des Volks begann ihren Wahlkampf auf dem Garak-Großmarkt im Osten Seouls. Interimschef Han Dong-hoon betonte, dass die Partei fleißig arbeitende Menschen vertrete.Der Vorsitzende der Minjoo-Partei, Lee Jae-myung, startete im Wahlkreis Gyeyang B in Incheon in seinen Wahlkampf. Dort kandidiert er auch für einen Sitz im Parlament. Das Wahlkampfkomitee der führenden Oppositionspartei feierte am Vormittag den Wahlkampfauftakt.Die Grüne Gerechtigkeitspartei begann ihren Wahlkampf am Ort des tödlichen Massengedränges bei Halloween-Feierlichkeiten im Seouler Viertel Itaewon.Die Führung der Neuen Partei der Reform besuchte eine Feuerwache im Seouler Bezirk Yeongdeungpo und sagte institutionelle Unterstützung für Feuerwehrleute zu.Der Chef der Rebuilding Korea Party, Cho Kuk, erklärte vor dem Hauptbahnhof Busan den Beginn deren Wahlkampagne.Während der offiziellen Wahlkampfphase dürfen die Kandidaten unter anderem von 7 bis 21 Uhr an öffentlichen Plätzen Reden halten und dafür Lautsprecher einsetzen. Sie dürfen auch Plakate anbringen lassen.Werbung im Internet ist sowohl den Direkt- als auch den Listenkandidaten erlaubt. In Zeitungen und im Fernsehen dürfen lediglich Listenkandidaten Werbung für sich machen.Allgemeine Wähler dürfen bis zum Tag vor den Wahlen durch persönliche Ansprache im öffentlichen Raum oder am Telefon für bestimmte Parteien oder Kandidaten werben. Jedoch dürfen sie dafür kein Geld annehmen, dies wäre ein Verstoß gegen das Wahlgesetz.