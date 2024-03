Koreanische Unternehmer in USA wollen Arbeitsvisum ausschließlich für Südkoreaner durchsetzen

Photo : YONHAP News

Koreanische Unternehmer in den USA wollen ihre Kräfte bündeln, um ein Arbeitsvisum ausschließlich für südkoreanische Fachkräfte durchzusetzen.Dies beschlossen sie bei der Gründungsfeier für den Koreanisch-Amerikanischen Wirtschaftsforum-Ausschuss am 23. März in Atlanta.Das Komitee räumte dabei der Verabschiedung des Gesetzes „Partner with Korea Act“, ein sogenanntes K-Arbeitsvisum, oberste Priorität ein. Die Gruppe beschloss, aktiv PR-Aktivitäten in den USA durchzuführen und zum Mittel der legitimen Lobbyarbeit bei Abgeordneten des Repräsentantenhauses und des Senats zu greifen.In dem Gesetzentwurf wird die US-Regierung aufgefordert, jährlich bis zu 15.000 Arbeitsvisa für südkoreanische Fachkräfte auszustellen. Die Vorlage wurde im April vergangenen Jahres beim Unter- und Oberhaus des US-Kongresses eingereicht.Die USA bieten jährlich nur etwa 80.000 H-1B Visa, ein Visum für ausländische Fachkräfte, an. Sollte die Gesetzesvorlage vom Kongress verabschiedet werden, kann sich Südkorea unabhängig von der Obergrenze für H-1B Visa eine Visaquote für maximal 15.000 Fachkräfte im Jahr sichern.Wie verlautete, hätten sich Chile, Singapur und Australien aufgrund von Freihandelsabkommen mit den USA getrennte Visaquoten für ihre Staatsbürger gesichert. Jeweils 1.400, 5.400 und 10.500 H-1B-Visa seien für Staatsangehörige aus diesen Ländern vorgesehen.