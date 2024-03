Anzeichen für Vorbereitung eines Satellitenstarts auf Sohae-Startplatz in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Auf dem Satellitenstartgelände Sohae in Nordkorea sind Anzeichen für die Vorbereitung des Starts eines weiteren militärischen Spionagesatelliten beobachtet worden.Eine militärische Quelle in Südkorea sagte am Donnerstag der Nachrichtenagentur Yonhap, dass vor kurzem eine Abschirmung auf dem Satellitenstartplatz Sohae errichtet worden sei. Nordkorea habe eine solche Anlage auch errichtet, bevor es einen Satelliten an Bord einer Trägerrakete der ICBM-Klasse startete.Wie verlautete, wolle Nordkorea damit verhindern, dass der Vorgang der Aufstellung der Trägerrakete an der Startrampe von US-Aufklärungssatelliten entdeckt wird.Die Quelle rechne mit einem Start im April, weil Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un für dieses Jahr drei Starts von Spionagesatelliten angekündigt habe. Die Vorhersage eines genauen Zeitpunktes sei jedoch schwierig.Nordkorea hatte bei jedem Satellitenstart in der Vergangenheit Japan vorab darüber benachrichtigt. Japan ist nach dem weltweiten Navigationswarndienst (World-Wide Navigational Warning Service) zuständig für die Koordinierung der Navigationszonen in der Region, zu der Süd- und Nordkorea gehören.Nordkorea hatte im vergangenen November im dritten Versuch seinen ersten militärischen Spionagesatelliten erfolgreich in eine Umlaufbahn gebracht.