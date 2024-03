Hälfte der Koreaner erlebt KI im Alltag

Photo : YONHAP News

Jeder Zweite in Südkorea hat im Alltag schon mal KI-Dienste genutzt.Entsprechende Ergebnisse einer Untersuchung zur Internetnutzung 2023 veröffentlichte das Ministerium für Wissenschaft und IKT am Donnerstag. Untersucht wurde das Internetnutzungsverhalten von Haushalten und Einzelpersonen.Die Studie ergab, dass 50,8 Prozent der Menschen im Jahr 2023 KI-Dienste in verschiedenen Lebensbereichen, darunter Wohnkomfort, Bildung und Lernen, Verkehr sowie Kommunikation, verwendet haben. In den letzten drei Jahren wurde ein deutlicher Anstieg des Anteils verzeichnet. Es waren 32,4 Prozent im Jahr 2021 und 42,4 Prozent im Jahr 2022.In der Altersgruppe von sechs bis 19 Jahren lag der Anteil bei 66 Prozent. Bei Menschen in ihren Zwanzigern betrug der Wert 61 Prozent, bei solchen in ihren Dreißigern 65,8 Prozent.Als Lebensbereich, in dem am häufigsten KI im Alltag zu erleben ist, erwies sich Lebenskomfort mit 20,8 Prozent. Dahinter folgten Verkehr mit 16,6 Prozent sowie Bildung und Lernen mit 14,6 Prozent.Erstmals wurde gefragt, ob man auch generative KI inzwischen genutzt habe. 17,6 Prozent der Befragten bejahten die Frage.79,5 Prozent nutzten generative KI für die Informationssuche. Dahinter folgten Hilfe für die Dokumentation mit 36,7 Prozent und Übersetzung mit 28,7 Prozent.Der Anteil der Internetnutzer bei Menschen ab 60 Jahren lag bei 81,1 Prozent. Bei Menschen ab 70 Jahren kletterte der Anteil gegenüber dem Vorjahr um 9,7 Prozentpunkte auf 64,4 Prozent.