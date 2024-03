Südkorea nicht in Anleihenindex World Government Bond Index (WGBI) aufgenommen

Photo : YONHAP News

Südkorea ist nicht in den Staatsanleihenindex World Government Bond Index (WGBI) von FTSE Russel aufgenommen worden.Das gab der Anbieter in London am Donnerstag bekannt.Südkorea bleibt damit auf der Beobachtungsliste für eine Hochstufung der Marktzugänglichkeit von Stufe 1 auf 2 und damit mögliche Berücksichtigung für die Aufnahme in den WGBI.Südkorea wurde im September 2022 auf die Beobachtungsliste gesetzt.WGBI ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Anleihenindex, für den die nationalen Währungen und Staatsanleihen berücksichtigt werden.