Regierung fordert Assistenzärzte zu schneller Rückkehr zur Arbeit auf

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat die protestierenden Assistenzärzte aufgefordert, schnell in ihre Kliniken zurückzukehren.Die Regierung präsentierte auch „Zuckerbrot“-Maßnahmen für Assistenzärzte, darunter eine Zulage von monatlich einer Million Won für Assistenzärzte im Bereich der grundlegenden medizinischen Versorgung.Jeon Byung-wang, Abteilungsleiter für Gesundheitspolitik des Gesundheitsministeriums, forderte am Donnerstag vor der Presse die Assistenzärzte zu einer schnellen Rückkehr zur Arbeit auf.Hinsichtlich der Forderung von Präsident Yoon Suk Yeol nach einem flexiblen Vorgehen bei der angekündigten Aussetzung der Approbationen hieß es, dass Regierung und Regierungspartei noch darüber diskutierten, inwieweit flexibel vorgegangen werden sollte. Das Ministerium werde zwar während der Beratung keine entsprechenden administrativen Maßnahmen ergreifen, jedoch werde die Zahl der Betroffenen im Lauf der Zeit steigen, warnte Jeon.Die Regierung will darüber hinaus Verbesserungen der Arbeitsbedingungen für Assistenzärzte zügig vorantreiben.Bereits im vergangenen Februar wurde ein betreffendes Gesetz geändert, das den Assistenzärzten höchstens 80 Arbeitsstunden in der Woche garantiert. Das Gesetz sieht außerdem vor, dass Assistenzärzte nicht länger als 36 Stunden am Stück arbeiten dürfen.Da das Gesetz jedoch erst im Jahr 2026 in Kraft trete, wolle die Regierung im Mai dieses Jahres auf dem Wege eines Pilotprojekts kürzere Arbeitsstunden teilweise schon einführen, hieß es.