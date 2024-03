Koreanischer Schiffbauer HHI gewinnt Auftrag peruanischer Marine

Photo : YONHAP News

Die peruanische Marine hat den koreanischen Schiffbauer HD Hyundai Heavy Industries als Partner für ein Schiffbauprojekt ausgewählt.Das gab SIMA PERU, ein Rüstungsunternehmen der peruanischen Marine, in einer Erklärung am Donnerstag (Ortszeit) bekannt. Das Unternehmen habe sich für Hyundai Heavy Industries (HHI) entschieden, nachdem es den Umfang des Technologietransfers, die Unternehmensgröße und die bisherige Beteiligung an der Verteidigungsindustrie der teilnahmewilligen Unternehmen umfassend berücksichtigt habe.Es wurde festgestellt, dass die Projektkosten für die erste Bestellung 400 Millionen Dollar betragen. Das entspricht dem höchsten Betrag in der 70-jährigen Geschichte der Rüstungsexporte Südkoreas nach Lateinamerika.HHI erhielt zudem den Status eines Unternehmens, das in den nächsten 30 Jahren exklusiv Kriegsschiffe an SIMA PERU liefern kann.Es ist nicht bekannt, wie viele Kriegsschiffe von HHI gebaut werden. Die peruanische Regierung hatte den Plan präsentiert, zur Modernisierung ihrer Marineflotte 23 Schiffe bauen zu lassen.