Japanischer Premierminister äußert weiterhin Bereitschaft zu Gipfel mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der japanische Premierminister Fumio Kishida hat seine Absicht bekundet, die Bemühungen um ein Spitzentreffen mit Nordkorea fortzusetzen.Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag in Tokio äußerte sich Kishida in Bezug auf die jüngste Stellungnahme der Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, dass jeder Kontakt mit Japan abgelehnt werde.Die Verwirklichung einer fruchtbaren Beziehung zwischen Japan und Nordkorea stehe im Einklang mit den Interessen beider Seiten. Er sei unverändert der Meinung, dass ein Gipfeltreffen auch erheblich zu Frieden und Stabilität in der Region beitrage, hieß es.Er wolle weiter eine Reaktion auf hochrangiger Ebene unmittelbar unter dem Premierminister anstreben, um verschiedene Angelegenheiten Japans, einschließlich der Entführungsfrage, zu lösen, sagte er weiter.Kim Yo-jong, die Schwester von Kim Jong-un, hatte in einer Stellungnahme am Dienstag erklärt, dass Nordkorea jeden Kontakt und jede Verhandlung mit Japan ablehnen werde. Sie hatte kritisiert, dass Japan die Frage der durch Nordkorea entführten Japaner und dessen Atom- und Raketenprogramme zur Sprache bringt.