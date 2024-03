Feinstaubwarnungen in einigen Teilen Südkoreas wegen gelben Staubs aus China

Photo : KBS News

In mehreren Teilen Südkoreas sind am Freitag Warnungen vor Feinstaub herausgegeben worden.Grund ist, dass gelber Staub aus der Inneren Mongolei in China nach Korea gelangte.Laut dem Umweltministerium wurden in den frühen Morgenstunden Warnungen vor Feinstaub (PM 10) für ganz Seoul, die Provinz Gyeonggi und Incheon herausgegeben. Später trat die Warnung auch für die gesamte Provinz Gangwon in Kraft.Für die Provinz Nord-Chungcheong, den Südosten von Süd-Chungcheong, Sejong und Daejeon gelten Feinstaub-Hinweise. Auch die Provinzen Nord-Jeolla und Nord-Gyeongsang sowie Teile der Provinz Süd-Gyeongsang sind davon betroffen.Eine Feinstaub-Warnung wird herausgegeben, wenn die durchschnittliche stündliche Feinstaubkonzentration mindestens zwei Stunden lang bei 300 Mikrogramm pro Kubikmeter oder höher liegt.Aufgrund hoher Feinstaubwerte hob das Umweltministerium die Warnstufe für gelben Staub um einen Rang auf „Vorsicht“ an. Auf dieser Stufe wird der Öffentlichkeit dazu geraten, möglichst zu Hause zu bleiben.An den Kindergärten und Grundschulen sind Aktivitäten im Freien untersagt. Je nach Schulen kann der Unterricht verkürzt werden oder es kann zu einer vorübergehenden Schließung kommen.