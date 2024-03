Produktion und Investitionen im Februar gestiegen

Photo : KBS News

Die Industrieproduktion in Südkorea ist den vierten Monat in Folge gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes am Freitag stieg der Index der gesamten Industrieproduktion im Februar gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent.Seit dem Anstieg von 0,3 Prozent im vergangenen November wurde den vierten Monat in Folge ein Zuwachs verzeichnet.Die Produktion im Bergbau und im verarbeitenden Gewerbe wuchs um 3,1 Prozent. Sie lag damit erstmals seit dem vergangenen November im Plus.Die Halbleiterproduktion legte verglichen mit Januar um 4,8 Prozent zu. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum wurde ein rasantes Wachstum von 65,3 Prozent verbucht.Die Produktion von Maschinen und Ausrüstungen stieg um 0,3 Prozent. Bei elektronischen Bauelementen wurde ein Zuwachs von 12,5 Prozent verzeichnet.Die Anlageinvestitionen legten im Februar verglichen mit dem Vormonat um 10,3 Prozent zu. Das entspricht dem kräftigsten Anstieg seit November 2014.Sowohl in Transportmitteln (plus 23,8 Prozent) als auch in Maschinen (sechs Prozent) wurde mehr als im Vormonat investiert. Die Behörde erklärte, dass aufgrund der verbesserten Halbleiterkonjunktur die Investitionen in Fertigungsmaschinen und Transportmittel wie Schiffe zugenommen hätten.Die Einzelhandelsumsätze schrumpften dagegen um 3,1 Prozent, damit so stark wie seit dem vergangenen Juli nicht mehr.