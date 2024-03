Internationales Südkorea und USA sprechen über Kooperation gegen Cyberbedrohungen aus Nordkorea

Südkorea und die USA haben ihre Absicht bekräftigt, weiter für die Bekämpfung der von Nordkorea ausgehenden Cyberbedrohungen zu kooperieren.



Das US-Außenministerium gab in einer Pressemitteilung am Donnerstag (Ortszeit) bekannt, am Mittwoch und Donnerstag in Washington ein Treffen einer Arbeitsgruppe beider Länder zur Bekämpfung der Cyberbedrohungen aus Nordkorea abgehalten zu haben.



Das Treffen habe unter der Leitung des Generaldirektors für nordkoreanische Nuklearangelegenheiten im südkoreanischen Außenministerium, Lee Jun-il, und des stellvertretenden US-Sonderbeauftragten für Nordkorea, Lyn Debevoise, stattgefunden. Beide Seiten hätten vereinbart, weiter eng zusammenzuarbeiten, um Nordkoreas bösartige Cyberaktivitäten zur Finanzierung seiner illegalen Programme zur Entwicklung von Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen zu unterbinden, hieß es.



Die Sitzung falle mit der Sanktionierung von Einzelpersonen und Einrichtungen durch die USA und Südkorea im Zusammenhang mit Aktivitäten nordkoreanischer IT-Mitarbeiter für den Devisenerwerb zusammen, so das US-Außenministerium.



Die USA und Südkorea strebten nach einer breiten Palette von Maßnahmen, um Kryptowährungsdiebstähle Nordkoreas zu verhindern, betonte das Ressort.