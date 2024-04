Samsung Electronics meldet über Erwartungen liegenden Betriebsgewinn im Auftaktquartal

Photo : KBS News

Samsung Electronics hat im Auftaktquartal dieses Jahres einen über den Erwartungen liegenden Betriebsgewinn verzeichnet.Das Unternehmen gab am Freitag bekannt, dass sich der Betriebsgewinn im ersten Vierteljahr nach vorläufigen Schätzungen auf 6,6 Billionen Won (rund 4,9 Milliarden Dollar) belaufen habe.Das entspricht einem Zuwachs von 931,25 Prozent im Vorjahresvergleich. Auch wurde damit der gesamte Betriebsgewinn des vergangenen Jahres von 6,57 Billionen Won übertroffen.Der Umsatz ist gegenüber dem Vorjahr um 11,37 Prozent auf 71 Billionen Won (52 Milliarden Dollar) gestiegen.Der Quartalsumsatz des Elektronikriesen überschritt damit zum ersten Mal seit dem Schlussquartal 2022 die Schwelle von 70 Billionen Won.Die Geschäftsergebnisse übertreffen die Prognosen der Wertpapierbranche um etwa 20 Prozent.Die Ergebnisse der einzelnen Sparten wurden zwar am Freitag nicht bekannt gegeben. Die Branche geht jedoch davon aus, dass die für das Halbleitergeschäft zuständige Sparte Device Solutions erstmals seit dem Schlussquartal 2022 wieder in der Gewinnzone landete.