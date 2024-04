Rekordbeteiligung von 31,28 Prozent bei vorzeitiger Stimmabgabe für Parlamentswahlen

Photo : YONHAP News

Die Wahlbeteiligung bei der vorzeitigen Stimmabgabe für die 22. Parlamentswahlen ist so hoch wie noch nie bei südkoreanischen Parlamentswahlen gewesen.Nach Angaben der Nationalen Wahlkommission betrug die Wahlbeteiligung mit Stand 18 Uhr am Samstag 31,28 Prozent.Bei der Stimmabgabe am Freitag und Samstag gingen 13.849.043 von insgesamt 44.280.011 Wahlberechtigten an die Urnen. Es ist das erste Mal, dass bei der vorzeitigen Stimmabgabe für Parlamentswahlen die 30-Prozent-Schwelle überschritten wurde.Die höchste Beteiligung wurde in der Provinz Süd-Jeolla mit 41,19 Prozent verzeichnet. Dahinter folgten die Provinz Nord-Jeolla mit 38,46 Prozent, Gwangju mit 38 Prozent und Sejong mit 36,80 Prozent.Das Schlusslicht bildete Daegu mit 25,60 Prozent.In Seoul waren es 32,63 Prozent, in Busan 29,57 Prozent. In der Provinz Jeju erreichte die Beteiligung 28,50 Prozent, in der Provinz Gyeonggi 29,54 Prozent.Landesweit waren 3.565 Wahllokale für die vorzeitige Stimmabgabe geöffnet.