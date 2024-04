Erster Kontakt des zweiten Aufklärungssatelliten Südkoreas mit Bodenstation

Photo : YONHAP News

Der am Montag gestartete zweite militärische Aufklärungssatellit Südkoreas ist in seine Umlaufbahn eingetreten.Der Satellit habe sich gegen 9.02 Uhr koreanischer Zeit erfolgreich von der Trägerrakete getrennt und sei wie geplant in seine Umlaufbahn eingetreten, teilte das Verteidigungsministerium mit.Der Satellit wurde am Montag um 8.17 Uhr koreanischer Zeit mit der Trägerrakete Falcon 9 des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX ins All gestartet.Der Satellit trennte sich gegen 9.02 Uhr, 45 Minuten nach dem Start, von der zweiten Stufe der Falcon 9 und trat in die Umlaufbahn ein. Gegen 10.57 Uhr gelang der Kontakt mit der Bodenstation.Der erste Kontaktversuch gegen 9.11 Uhr war noch misslungen. Im zweiten Anlauf glückte die Kontaktaufnahme dann.Der zweite Aufklärungssatellit soll nach mehrere Monate dauernden Testläufen für die Überwachung und Aufklärung gegenüber Nordkorea zum Einsatz kommen.