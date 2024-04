US-Botschafterin bei Vereinten Nationen besucht nächste Woche Südkorea

Photo : YONHAP News

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, besucht nächste Woche Südkorea und Japan.Das teilte die US-amerikanische Vertretung bei den UN am Montag mit. Die Botschafterin besucht demnach vom kommenden Sonntag bis zum darauffolgenden Samstag die beiden Länder. Dabei soll über die bilaterale und trilaterale Kooperation im Weltsicherheitsrat und darüber hinaus beraten werden.Die Botschafterin will mit hochrangigen Beamten über die Gründung einer neuen Organisation für die Überwachung der Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen der Vereinten Nationen sprechen. Vor kurzem hatte Russland mit einem Veto die Verlängerung des Mandats eines solchen UN-Gremiums verhindert.In Südkorea wird Thomas-Greenfield auch die Demilitarisierte Zone (DMZ) besuchen und sich mit nordkoreanischen Flüchtlingen treffen. Ein Gespräch mit Studentinnen der Ewha Frauen-Universität ist ebenfalls vorgesehen.In Japan will sich die Diplomatin mit Angehörigen von nach Nordkorea entführten Japanern treffen. Auch mit einem Besuch in Nagasaki wird gerechnet. Über der Stadt war im August 1945 eine Atombombe abgeworfen worden.