Reuters: Samsung Electronics wird mindestens sechs Milliarden Dollar Halbleitersubventionen von USA erhalten

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung wird einem Medienbericht zufolge Samsung Electronics Subventionen in Höhe von sechs bis sieben Milliarden Dollar gewähren.Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Montag (Ortszeit).Eine Quelle sagte Reuters, dass der Zuschuss für Samsung der drittgrößte nach der Subvention für das US-Halbleiterunternehmen Intel und den taiwanesischen Hersteller TSMC sein werde.Samsung Electronics investiert 17 Milliarden Dollar in den Bau einer Halbleiterfabrik in Taylor im US-Bundesstaat Texas. Laut einem jüngsten Bericht der Zeitung „Wall Street Journal“ will das koreanische Unternehmen am 15. April weitere Investitionspläne vorlegen.Die gesamte Investitionssumme von Samsung im Zusammenhang mit der Produktionsstätte in Texas wird sich demnach voraussichtlich auf 44 Milliarden Dollar belaufen. Dazu zählten Investitionen für das neue Chipwerk in Taylor, eine Packaging-Anlage und ein Forschungs- und Entwicklungszentrum, so Reuters.