Yomiuri: Südkorea, China und Japan arrangieren trilaterales Gipfeltreffen um den 26. und 27. Mai herum

Photo : YONHAP News

Südkorea, China und Japan prüfen offenbar einen Zeitplan für ein trilaterales Gipfeltreffen um den 26. und 27. Mai herum.Die japanische Zeitung „Yomiuri Shimbun” berichtete am Mittwoch, dass sich die drei Länder in einer finalen Abstimmung darüber befänden, Ende Mai einen Dreiergipfel in Südkorea abzuhalten.Daran sollen Präsident Yoon Suk Yeol, der japanische Premierminister Fumio Kishida und der chinesische Premierminister Li Qiang teilnehmen.Es wäre das erste Gipfeltreffen der drei Länder seit Dezember 2019.Außenminister Cho Tae-yul hatte bereits am Montag bei einem Treffen mit Lee Hee-sup, dem Generalsekretär des Trilateralen Kooperationssekretariats (TCS), gesagt, dass man mit China und Japan in der Endphase von Gesprächen über das Datum eines trilateralen Gipfeltreffens sei.