Washington: Stärkere Kooperation mit Japan sorgt für Synergien bei Dreier-Kooperation mit Südkorea

Photo : YONHAP News

Die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den USA und Japan wird nach Einschätzung des Weißen Hauses Synergieeffekte für die Dreier-Kooperation mit Südkorea haben.Die Bemerkung machte der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, am Dienstag (Ortszeit) im Vorfeld eines am Mittwoch in Washington vorgesehenen Treffens zwischen US-Präsident Joe Biden und dem japanischen Premierminister Fumio Kishida.Er glaube, dass es auf trilateraler Basis Synergien in Bezug auf die technologischen, industriellen und wirtschaftlichen Kapazitäten sowie die Sicherheits- und Militärkooperation gebe, sagte Sullivan vor der Presse.Er teilte mit, dass Biden und Kishida bei dem Treffen Maßnahmen zur Verstärkung der bilateralen Verteidigungs- und Sicherheitskooperation und im Bereich der Weltraumforschung veröffentlichen würden.Zu den japanischen Bemühungen um ein Spitzentreffen mit Nordkorea äußerte Sullivan, dass aus US-Sicht eine prinzipientreue Diplomatie eine gute Sache sei. Sie sei ein notwendiger Bestandteil einer Gesamtstrategie, um der Bedrohung aus Nordkorea entgegenzutreten.Er sagte weiter, die USA seien bereit, Diplomatie mit Nordkorea zu betreiben. Nordkorea habe jedoch daran kein Interesse gezeigt.