US-Beauftragte: Kim Jong-uns Verzicht auf Ziel der Vereinigung ist verzweifelter Versuch der Kontrolle

Photo : YONHAP News

Einer hohen US-Beamtin zufolge ist die jüngste Abkehr des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un vom Ziel der Wiedervereinigung ein verzweifelter Versuch, die Kontrolle über interne Informationen zu gewinnen.Dies und die geänderte Rhetorik gegenüber Seoul sollten daher weniger als strategische Entscheidung gesehen werden, sagte Julie Turner, Sonderbeauftragte für Menschenrechte in Nordkorea im US-Außenministerium, bei einem von der Korea Society veranstalteten Forum am Dienstag (Ortszeit) in New York.Seit der Pandemie habe sich die Menschenrechtslage in Nordkorea verschlechtert, es gebe eine stärkere Unterdrückung, sagte sie. Sie erklärte, dass es Berichte über die Einführung von drei schlechten Gesetzen, die Zunahme der Zahl öffentlicher Hinrichtungen und größere Einschränkungen der Bewegungsfreiheit gebe. Auch werde über die Zentralisierung der Lebensmittelrationierung und eine verschärfte Überwachung berichtet.Mit den drei schlechten Gesetzen sind das Gesetz zur Ablehnung reaktionärer Ideologie und Kultur, das Gesetz zur Gewährleistung der Jugendbildung und das Gesetz zum Schutz der Kultursprache von Pjöngjang gemeint. Diese während der Covid-19-Pandemie erlassenen Gesetze zielen auf eine schärfere Überwachung und Kontrolle ab, um Veränderungen im Innern zu verhindern.