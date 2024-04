US-Beamter: AUKUS erwägt Südkorea als potenziellen Partner für Technologieentwicklung

Photo : YONHAP News

Das Militärbündnis AUKUS der USA, Großbritanniens und Australiens zieht Südkorea als potenziellen Partner für die Zusammenarbeit bei der Entwicklung fortschrittlicher Militärtechnologien in Betracht.Das sagte ein hochrangiger Beamter des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus am Dienstag (Ortszeit).Die AUKUS-Mitglieder erwögen eine Reihe zusätzlicher Partner, die einzigartige Stärken in Pillar 2 einbringen könnten, darunter neben Japan Südkorea, Kanada und Neuseeland, hieß es.AUKUS wurde 2021 beschlossen, um China unter anderem im indopazifischen Raum in Schach zu halten. Die Allianz besteht aus zwei Säulen: Pillar 1 zielt auf die Bereitstellung von konventionell bewaffneten, nuklear angetriebenen U-Booten für Australien ab. Pillar 2 dient der gemeinsamen Entwicklung hochmoderner militärischer Fähigkeiten.Pillar 1 stellt eine Partnerschaft lediglich zwischen den USA, Großbritannien und Australien dar. Diese Partnerschaft will AUKUS nicht auf andere Länder ausweiten.