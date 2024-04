US-Verteidigungsminister stellt Verstärkung der Kooperation mit Südkorea und Japan in Aussicht

Photo : YONHAP News

Die USA werden laut ihrem Verteidigungsminister Lloyd Austin die trilaterale Zusammenarbeit mit ihren Verbündeten Südkorea und Japan verstärken.Das sagte Austin in seiner schriftlichen Stellungnahme vor einer Senatsanhörung zum Haushaltsantrag des Pentagons für das Fiskaljahr 2025 am Dienstag (Ortszeit).Auf der koreanischen Halbinsel würden die USA trotz der ständigen Provokationen Nordkoreas weiterhin Frieden und Stabilität unterstützen, sagte er.Mit Südkorea und Japan würden die USA ihr Engagement für die erweiterte Abschreckung und die trilaterale Kooperation verstärken. Dazu zählten der Informationsaustausch, gemeinsame Übungen, das neue System zum Austausch von Raketenwarndaten sowie verstärkte US-Militärrotationen, hieß es.Der Haushaltsantrag seines Ministeriums für das Fiskaljahr 2025 werde sicherstellen, dass die US-Streitkräfte auf der koreanischen Halbinsel und in der Umgebung bereit bleiben, auf eine Aggression durch Nordkorea zu reagieren, sagte er weiter.Man habe die rotierende Stationierung strategischer Ressourcen auf der koreanischen Halbinsel verstärkt, um die von Nordkoreas Programmen für Atomwaffen und ballistische Raketen ausgehende Bedrohung für das US-Festland einzudämmen. Auch seien groß angelegte gemeinsame Schießübungen mit Südkorea wieder aufgenommen worden, hieß es weiter.Der Generalstabschef der US-Streitkräfte, Charles Q. Brown, sagte unterdessen, dass Nordkoreas fortgesetzte und zunehmend aggressive Forschung und Tests mit ballistischen Raketen eine Bedrohung für das US-Festland und die Verbündeten und Partner im indopazifischen Raum darstellten.