Parlamentswahlen: Oppositionelle DP sichert sich absolute Mehrheit

Die oppositionelle Demokratische Partei (DP) hat die Parlamentswahlen mit einer absoluten Mehrheit gewonnen.Die DP und ihre Satellitenpartei Demokratische Union sicherten sich mit Stand 7 Uhr am 11. April 173 Sitze in der insgesamt 300 Mitglieder zählenden Nationalversammlung.Die regierende Partei Macht des Volkes (PPP) und ihre Satellitenpartei Zukunft des Volkes errangen 107 Mandate.Die Stimmen sind zu mehr als 98 Prozent ausgezählt.Die DP gewann 161 der insgesamt 254 Mandate, die in den Wahlkreisen durch Direktwahl vergeben werden. Die PPP kommt auf 90 Sitze. Insbesondere in der Hauptstadtregion, zu der die Hauptstadt Seoul, die Gyeonggi-Provinz und die Stadt Incheon gehören, konnte die Oppositionspartei 102 der 122 Mandate holen.Die Partei für den Umbau Koreas, eine von Ex-Justizminister Cho Kuk geleitete liberale Partei, gewann mit den Zweitstimmen elf Sitze. Die neue Kleinpartei wurde damit drittstärkste Kraft im neuen Parlament.