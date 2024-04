Südkorea, USA und Japan halten trilaterale Seeübungen ab

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan haben trilaterale Seeübungen abgehalten, um besser auf die von Nordkorea ausgehende Nuklear- und Raketenbedrohung reagieren zu können.Die südkoreanische Marine, die US-Marine und die Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte Japans hätten am Donnerstag und Freitag in internationalen Gewässern südlich der Insel Jeju geübt, teilte die südkoreanische Marine mit.Zum Einsatz kamen sechs Kriegsschiffe, darunter der südkoreanische Aegis-Zerstörer ROKS Seoae Ryu Seong-ryong. Der US-Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt und der japanische Zerstörer JS Ariake waren ebenfalls vor Ort.Die Übungen stellen eine Umsetzung eines mehrjährigen Plans für trilaterale Übungen dar, den die Verteidigungsbehörden der drei Länder nach der Gipfelvereinbarung im vergangenen August in Camp David gemeinsam aufgestellt hatten.Es wurde eine Anti-U-Boot-Übung durchgeführt, um die Fähigkeiten zur Reaktion auf die von Nordkorea ausgehenden Bedrohungen unter Wasser, darunter U-Boote und U-Boot-gestützte ballistische Raketen (SLBM), zu verbessern.Auch eine Übung zur Verhinderung illegaler Transporte von Massenvernichtungswaffen durch Nordkorea auf See fand statt. Darüber hinaus wurde eine Such- und Rettungsübung abgehalten, um die Abläufe für die Rettung von in Not geratenen Schiffen einzuüben.