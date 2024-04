Seoul verurteilt Irans Angriff auf Israel scharf

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat den Großangriff des Iran auf Israel scharf verurteilt.In einer Sprechererklärung des Außenministeriums am Sonntag verurteilte die Regierung den nächtlichen Luftangriff.Die Regierung beobachte die Situation mit tiefer Besorgnis und aufmerksam. Sie fordere alle beteiligten Parteien zur Zurückhaltung auf, damit sich die Situation nicht weiter verschlechtere, hieß es.Als Vergeltung für den Angriff auf sein Konsulat in Syrien hatte der Iran in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) mehr als 200 Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert.Inzwischen wurde festgestellt, dass kein südkoreanischer Staatsangehöriger bei dem Angriff zu Schaden kam.Ein Beamter des Außenministeriums teilte am Sonntag mit, dass sich derzeit schätzungsweise etwa 500 Südkoreaner in Israel aufhielten. Es lägen keine Berichte vor, dass südkoreanischen Staatsbürgern Schaden zugefügt wurde.Es war der erste direkte Angriff des Iran auf Israel seit dessen Gründung im Jahr 1948.