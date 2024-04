Präsident Yoon leitet Sitzung zu Eskalation in Nahost

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Sonntag eine Dringlichkeitssitzung zur Eskalation in der Nahost-Region geleitet.Wie das Präsidialamt mitteilte, sei über die Auswirkungen auf die Wirtschaft und Sicherheit nach dem Raketen- und Drohnenangriff des Iran gegen Israel gesprochen worden.Die Teilnehmer hätten eine wachsende Unsicherheit wegen der instabilen geopolitischen Lage im Nahen Osten festgestellt. Sie wollten insbesondere die Entwicklung der internationalen Ölpreise und der Wechselkursraten im Blick behalten. Auf deren Einfluss auf die Wirtschaft, einschließlich der Lieferketten, solle schnell reagiert werden.Yoon ordnete den Angaben zufolge außerdem gründliche Sicherheitsmaßnahmen für südkoreanische Einwohner, Reisende und Schiffe in der Region an.Zuvor am Sonntag hatte bereits Finanzminister Choi Sang-mok mit hohen Beamten seines Ministeriums über die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen des iranischen Angriffs gesprochen. Das Ministerium will mit zuständigen Behörden einen Notfallausschuss betreiben, der die Entwicklungen am Finanzmarkt verfolgen soll. Der Notfallplan des Ministeriums soll überprüft werden, um noch besser auf jegliche Situation vorbereitet zu sein.Auch die Zentralbank Bank of Korea erklärte, dass die Marktsituation genau beobachtet werde. Von Seiten der Notenbank wurden Bedenken geäußert, dass die Devisenkursen starken Schwankungen unterliegen könnten.