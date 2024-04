Nordkorea fordert zum Geburtstag von Kim Il-sung Loyalität gegenüber Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Zum 112. Geburtstag des verstorbenen Staatsgründers Kim Il-sung am 15. April hat Nordkorea sein Volk zur Loyalität gegenüber Machthaber Kim Jong-un aufgerufen.„Rodong Sinmun“, das Organ der herrschenden Arbeiterpartei, zählte am Montag in einem Leitartikel auf der Titelseite die Errungenschaften von Kim Il-sung auf. Die Zeitung forderte zur Geschlossenheit um Kim Jong-un auf.Die revolutionären Gedanken des verehrten Genossen Kim Jong-un stellten die vollständige Nachfolge der revolutionären Gedanken des Großen Führers (Kim Il-sung) und des Großen Generals (Kim Jong-il) und eine Entwicklung zu einer neuen, höheren Stufe dar, behauptete die Zeitung.Wie festgestellt wurde, wird in Nordkorea immer noch die Bezeichnung „Tag der Sonne“ für den Geburtstag von Kim Il-sung verwendet.Die Bezeichnung wurde jedoch dieses Jahr in den nordkoreanischen Medien deutlich seltener verwendet. Stattdessen wurden Ausdrücke wie das „Feiern des 112. Geburtstags“, der „Festtag des April“ und der „größte Glückstag der Nation“ genutzt.Diesbezüglich gibt es in Südkorea Spekulationen, nach denen Kim Jong-un eine übermäßige Vergötterung seiner Vorfahren vermeiden will.