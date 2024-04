US-Botschafterin bei Vereinten Nationen besucht Südkorea

Photo : YONHAP News

Die Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, ist am Sonntag zu einem viertägigen Besuch in Südkorea eingetroffen.Die Diplomatin führte am Montag Einzelgespräche mit dem südkoreanischen Außenminister Cho Tae-yul und mit Verteidigungsminister Shin Won-sik. Besprochen wurden Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit im UN-Sicherheitsrat.Der Südkorea-Besuch der US-Botschafterin erfolgt im Vorfeld des Ablaufs des Mandats des Expertengremiums für den Sanktionsausschuss des Sicherheitsrats zu Nordkorea am 30. April. Daher wird davon ausgegangen, dass beide Seiten über ergänzende Maßnahmen zur Schließung einer dadurch entstehenden Lücke im Netz zur Überwachung der Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen gesprochen haben.Bei der Ankündigung der Reise nach Südkorea und Japan am 8. April hatte der Sprecher der US-Vertretung bei den UN, Nate Evans, mitgeteilt, dass die Botschafterin nächste Schritte erörtern werde, um eine Fortsetzung der unabhängigen und genauen Berichterstattung über Nordkoreas laufende Aktivitäten zur Verbreitung von Waffen und zur Umgehung der Sanktionen sicherzustellen.