Netflix-Serie „Beef“ bei Writers Guild Awards ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Die Netflix-Serie „Beef“ ist bei den Writers Guild Awards in den USA ausgezeichnet worden.Bei der Preisverleihung, die am Sonntag (Ortszeit) gleichzeitig in Los Angeles und New York stattfand, zeichnete die Writers Guild of America (WGA) „Beef“ mit dem Preis für das beste Drehbuch für eine limitierte Serie aus.Der koreanisch-amerikanische Regisseur der Serie, Lee Sung-jin, gewann den Preis gemeinsam mit seinen Ko-Autorinnen und -autoren.Damit hat „Beef“ alle drei wichtige Preise gewonnen, die von Zünften der Film- und Fernsehbranche in den USA verliehen werden. Im Februar gewann die Serie bei den Producers Guild of America Awards den Preis für den besten Produzenten einer limitierten Serie. Bei den Screen Actors Guild Awards wurden Steven Yeun und Ali Wong jeweils als bester Darsteller und beste Darstellerin in einem Fernsehfilm oder einer limitieren Serie geehrt.Bei den Golden Globes Awards im Januar gewann „Beef“ drei Preise, bei den Critics' Choice Awards vier Auszeichnungen. Bei den Primetime Emmy Awards wurde die Produktion achtmal ausgezeichnet.